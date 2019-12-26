البنك المركزي : تراجع استثمارات الأوراق المالية 38.8% خلال الربع الأول

مسجلًا 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019

انخفض صافي تدفق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر بقيمة 1.26 مليار دولار، وبنسبة تراجع 38.8% على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات ميزان المدفوعات، الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن صافي تدفق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بمصر سجل 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ، مقابل 3.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له.

فيما ارتفع صافي محفظة الأوراق المالية في الخارج إلى 123 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 75 مليون دولار خلال الفترة المناظرة لها من 2018.

وأوضح «المركزي» أن التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر جاء تزامنا مع تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.

وعلى صعيد الاستثمار المباشر خارج مصر، فقد ارتفع بقيمة 4.8 مليون جنيه بنسبة 6.3%، مسجلًا 70.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 65.8 مليون دولار في العام المالي السابق.