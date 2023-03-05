البنك المركزي: تراجع احتياطي مصر من الذهب لـ 7.372 مليار دولار بنهاية فبراير

تراجعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر فبراير 2023، ليصل إلى 7.372 مليار دولار ، مقابل 7.773 مليار دولار بنهاية يناير 2023، بانخفاض بلغ 401 مليون دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن

اليوم.

وارتفع

لمصر خلال شهر فبراير بحوالي 128 مليون دولار، مسجلا 34.352 مليار دولار في نهاية فبراير 2023، مقابل 34.224 مليار دولار في نهاية يناير 2023.

ويعرف الاحتياطي النقدي الأجنبي أنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية، ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري.

وتراجعت وحدات حقوق السحب الخاصة SDRs إلى 22 مليون دولار، بنهاية فبراير 2023 مقارنة بـ 324 مليون دولار بنهاية يناير الماضي.

والتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة هو وسيلة لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء تسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.

فيما ارتفعت أرصدة العملات الأجنبية إلى 26.962 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 26.131 مليار دولار بنهاية ينايرالماضي.