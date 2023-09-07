البنك المركزي: تراجع أرصدة ذهب الاحتياطي النقدي إلى 7.863 مليار دولار بنهاية أغسطس

تراجعت قيمة الذهب المدرج ب لتسجل 7.863 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 7.974 مليار بنهاية يوليو 2023، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي.

مكونات احتياطي النقدي الأجنبي لمصر

وأفاد “المركزي” بأن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي ارتفعت إلى 27.037 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقابل 26.530 مليار دولار بنهاية يوليو.

وتراجع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 30 مليون دولار بنهاية أغسطس مقابل 376 مليون دولار بنهاية يوليو، وفقا لما أعلنه “المركزي”.

وارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.928 مليار دولار خلال أغسطس الماضى، مقابل 34.878 مليار بنهاية يوليو.