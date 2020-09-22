البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تسجل 2.9 مليار دولار خلال يوليو الماضي

مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضى 2019

أعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثانى على التوالى خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 9.4% لتسجل 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضى 2019.

وذكر البنك المركزى – فى بيان اليوم الثلاثاء – أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت منذ مطلع العام الحالى وحتى نهاية يوليو الماضى بنسبة 7.8 % لتسجل 17 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: أ ش أ