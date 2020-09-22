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البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تسجل 2.9 مليار دولار خلال يوليو الماضي

مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضى 2019
منتصر محمود 3:23 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 3:23 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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أعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثانى على التوالى خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 9.4% لتسجل 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضى 2019.

وذكر البنك المركزى – فى بيان اليوم الثلاثاء – أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت منذ مطلع العام الحالى وحتى نهاية يوليو الماضى بنسبة 7.8 % لتسجل 17 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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المصدر: أ ش أ

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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