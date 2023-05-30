البنك المركزي تحمل 174 مليون جنيه خلال عام ونصف مقابل إعفاء عمولات السحب عبر ماكينات الـ ATM

كشف تقرير صادر عن

إعفاء عمولات السحب عبر ماكينات الـ ATM

، تحمله 174 مليون جنيه خلال عام ونصف مقابل إعفاء المواطنين من عمولات السحب عبر ماكينات الـ ATM.

وأوضح البنك المركزي في تقريره، اليوم، أنه تحمل أكثر من 110 ملایین جنیه عن الفترة من أبريل 2020 حتى ديسمبر 2020، تخفيفا عن أصحاب المعاشات.

ويأتي ذلك في إطار القرار الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزي فيما يخص معاملات الصراف الآلي لبطاقات المعاشات وإلغاء رسوم تنفيذ المعاملات.

وكان البنك المركزي المصري، قرر إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية).

أما عن القرار الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2020، تحمل البنك المركزي الرسوم التبادلية الخاصة بعمليات السحب النقدي للبنك صاحب ماكينة الصراف الآلي حتى 30 يونيو 2021، فقد تحمل أكثر من 64 مليون جنيه في الفترة من يناير 2021 حتى سبتمبر 2021.

ووفقا للتقرير كان المركزي أنشأ بطاقات دفع ذات علامة تجاریة وطنیة وتمكین حاملیھا من استخدامھا في الحصول على الخدمات المالیة المختلفة لإدماجھا في النظام المالي، فقد تم الانتھاء من إطلاق منظومة الدفع الوطنیة “میزة” في شھر دیسمبر لعام 2018.

ووصل عدد البنوك الحاصلة على ترخیص إصدار بطاقات تحمل شعار علامة وطنیة “میزة” 28 بنك عامل في جمھوریة مصر العربیة من إجمالي عدد 39 بنكا.

وحتى نهاية سبتمبر 2021، كان قد أصدر 25 بنكا، بالإضافة إلى البريد المصري 19.4 مليون بطاقة تحمل شعار علامة تجارية وطنية ميزة.

وأفاد التقرير أن عدد المعاملات التي تمت باستخدام بطاقات ميزة وصل 86.6 مليون معاملة بمبلغ 119.5 مليار جنيه.