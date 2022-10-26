البنك المركزي: انخفاض نقود الاحتياطي “M0” إلى 1.195 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري انخفاض نقود الاحتياطي “M0” إلى 1.195 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 1.307 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق له، بانخفاض قدره 1.116 مليار جنيه.

وتتكون نقود الاحتياطي “MO” من النقد المتداول خارج خزائن «المركزي» ووادئع البنوك بالعملة المحلية.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن هذا الانخفاض في نقود الاحتياطي انعكست على تراجع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي إلى 856.427 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 868.830 مليار جنيه بنهاية أغسطس.

وسجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى «المركزي» 338.950 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 450.174 مليار جنيه بنهاية أغسطس.

وكان رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قال، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي مصر – 2022، إن فائض السيولة النقدية بالقطاع المصرفي بلغ 600 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذا الفائض مستبعد منه كل استثمارات البنوك وعمليات الائتمان لجميع القطاعات.

وأضاف أن هذا المؤشر يعكس فائض هيكلي في السوق المصري، ومن المهم أن يتعامل معه من قبل «المركزي» لتخفيف الآثار التضخمية، والحفاظ على استقرار الأسعار.