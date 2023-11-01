البنك المركزي: انخفاض الصادرات السلعية إلى 39.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/ 2024

انخفضت حصيلة الصادرات السلعية، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، بمعدل 9.8% لتقتصر على نحو 39.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ أغسطس 2023/ 2024.

جاء ذلك مدفوعًا بانخفاض الصادرات البترولية والتي تمثل نحو 34.9% من إجمالي الصادرات بنحو 4.2 مليار دولار لتقتصر على نحو 13.8 مليار دولار، والصادرات غير البترولية والتي تشكل 65.1% من إجمالي الصادرات بنحو 121.7 مليون دولار، لتقتصر على نحو 25.8 مليار دولار.

وعلى مستوى التصنیف السلعي، انخفضت الصادرات من كل من مجموعة الوقود والزیوت المعدنية ومنتجاتها بنحو 4.2 ملیار دولار، ومجموعة السلع تامة الصنع بنحو 412.1 ملیون دولار، ومجموعة السلع نصف المصنعة بنحو 37.7 ملیون دولار، بینما ارتفعت الصادرات من مجموعة المواد الخام بنحو 344.9 ملیون دولار.

وجاءت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الأول كسوق للصادرات المصرية بما نسبته 31.1% من إجمالي حصیلة الصادرات السلعیة، بينما حلت الدول العربیة في المركز الثاني بما نسبته 21% من الإجمالي، وفي المركز الثالث الدول الأوربیة الأخرى بما نسبته 16.2% من الإجمالي.