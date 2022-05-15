البنك المركزي الهندي: لن يتعافى الاقتصاد من تداعيات كورونا حتى 2034-2035

على الأرجح قد تستغرق الهند 13 عاما أخرى للتغلب على الخسائر التي تكبدتها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” التي تفشت في البلد الآسيوي للمرة الأولى في مارس من العام 2020، وفقا لتقرير بنك الاحتياطي الهندي -البنك المركزي- (RBI).

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تتغلب الهند على خسائر فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في العام 2034-35 ، في حين تم حساب خسائر الإنتاج للسنوات الفردية عند19.1 كرور روبية و 17.1 كرور روبية و 16.4 كرور روبية للعام 2020-21 و 2021-22 و 2022-23 ، على التوالي.

وذكر التقرير: “إذا أخذنا معدل النمو الفعلي البالغ 6.6 % للفترة 2020-2021 ، و 8.9 % للفترة 2021-22 ، بافتراض معدل نمو قدره 7.2 % للفترة 2022-2023 ، و 7.5 % . بعد ذلك، فمن المتوقع أن تتغلب الهند على خسائر الوباء في 2034-35،” حسبما ذكر موقع بزنس توداي” الهندية.

في غضون ذلك، أعلن شاكتيكانتا داس محافظ بنك الاحتياطي الهندي في وقت سابق أنه بعد اجتماع غير مجدول للجنة السياسة النقدية (MPC) ، تقرر رفع سعر الإقراض القياسي بمقدار 40 نقطة أساس إلى 4.40 % ( كما تم رفع نسبة الاحتياطي النقدي بمقدار 50 نقطة يشير الأساس إلى 4.5 % لاحتواء التضخم الذي ظل بعناد فوق الهدف البالغ 6 % للأشهر الثلاثة الماضية.

قال داس أيضًا إنه في مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة التي حولت المسار المستقبلي للتضخم صعودًا، أعلنت لجنة السياسة النقدية عن نيتها الانخراط في سحب التسهيلات لضمان بقاء التضخم متماشياً مع المستوى المستهدف.

وفي التقرير أيضا، أضاف البنك المركزي الهندي أنه في أعقاب الانكماش الحاد في الربع الأول من 2020-2021 ، انتعش الزخم الاقتصادي تدريجياً حتى تأثلاه السلبي بالموجة الثانية في الفترة من أبريل إلى يونيو من 2021-22.

وبالمثل ، فإن تأثير الموجة الثالثة ، التي تركزت في شهر يناير 2022 ، أضعف جزئيا عملية التعافي الاقتصادي.

وأشار إلى أنه مع استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا ، فإن مخاطر الهبوط على النمو العالمي والمحلي تتفاقم من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلسلة التوريد العالمية.