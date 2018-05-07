البنك المركزي: النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي يسجل أقل مستوى تاريخي

سيد بدرقال البنك المركزي المصري إن وتيرة انخفاض النقد المتداول خارج القطاع المصرفي تسارعت بشكل كبير كنسبة من الودائع بالعملة المحلية ضمن السيولة المحلية عقب قرار تحرير سعر الصرف، لتسجل في شهر ديسمبر 2017 أقل نسبة تاريخيا، وهو ما يشير إلى عودة السلوك الطبيعي للأفراد للاحتفاظ بالنقود.

سيد بدر





قال البنك المركزي المصري إن وتيرة انخفاض النقد المتداول خارج القطاع المصرفي تسارعت بشكل كبير كنسبة من الودائع بالعملة المحلية ضمن السيولة المحلية عقب قرار تحرير سعر الصرف، لتسجل في شهر ديسمبر 2017 أقل نسبة تاريخيا، وهو ما يشير إلى عودة السلوك الطبيعي للأفراد للاحتفاظ بالنقود.

وتشير النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي إلى تسجيل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 407.802 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مشكّلا نسبة 19.27% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، والتي وصلت إلى 2.115 تريليون جنيه خلال هذه الفترة .

وأوضح “المركزي”، في تقرير السياسة النقدية لعام 2017، أن سياسة التقييد النقدي وتوحيد سعر صرف العملة المحلية، أسهمت في انخفاض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل متوسطًا قدره 10.3% خلال الربع الثالث من عام 2017، وهو الأقل منذ 7 سنوات.

وقرر البنك المركزي، في الثالث من نوفمبر 2016، تعويم العملة المحلية وربط التسعير بالعرض والطلب، وهو ما أسهم في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، وفي الوقت نفسه أصدرت البنوك أوعية ادخارية بعوائد وصلت إلى 20% لامتصاص السيولة من الأسواق في إطار التحول لسياسة التشديد النقدي لمواجهة التضخم.

وخلال الفترة السابقة على قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية انتشرت ظاهرة التلاعب بالأموال في السوق السوداء للدولار، وهو ما أسهم في انتشار الأموال خارج الجهاز المصرفي.