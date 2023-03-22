البنك المركزي المغربي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%

لجأ بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 3%، اليوم الثلاثاء، مبررا الخطوة بأنها تهدف في الأساس للسيطرة على مستويات التضخم الصاروخية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال البنك بعد اجتماع لمجلس إدارته، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم، الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى 5.5% في 2023 بعدما بلغ 6.6% العام الماضي.

وزاد تضخم أسعار المواد الغذائية في المغرب 16.8% في يناير ، مما دفع الحكومة إلى فرض قيود على تصدير بعض الخضراوات.

ويتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي للمغرب إلى 2.6% هذا العام من 1.2% في عام 2022، في ظل توقعات بانخفاض متوسط محصول الحبوب عند 5.5 مليون طن.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 انخفاضا من 3.9% في 2022 بسبب تراجع متوقع في واردات الطاقة.

وأشار البنك إلى أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي ستبلغ 359 مليار درهم 35 مليار دولار) في 2023، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد لخمسة أشهر و21 يوما).

وقالت سارة بلقاسمي المتحدثة باسم البنك، إن المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ألغي لأسباب شخصية.