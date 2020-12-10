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البنك المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يسجل 4% في نوفمبر

الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يسجل صفرًا
الحسينى حسن 3:01 م, الخميس, 10 ديسمبر 20 3:01 م, الخميس, 10 ديسمبر 20

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قال البنك المركزي المصري، إن التضخم الأساسي ارتفع في نوفمبر الماضي على أساس سنوي إلى 4% من 3.9% في أكتوبر السابق عليه.

وذكر في البيان الشهري عن التضخم الأساسي اليوم، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين -المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ صفر في نوفمبر 2020، مقابل معدلًا سالبًا بلغ 0.1% في الشهر ذاته من العام الماضي، و1.7% في أكتوبر 2020.

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وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم الخميس، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في شهر نوفمبر إلى 5.7% من 4.4% في أكتوبر السابق عليه.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر معدلًا شهريًا بلغ 0.8% في نوفمبر مقابل معدلًا شهريًا سالبًا بلغ 0.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا بلغ 1.8% في أكتوبر 2020.

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ويتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0%.

ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه في آخر اجتماعات العام يوم 24 ديسمبر الجاري.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الكوريدور منذ بداية العام بنحو 400 نقطة أساس، كان آخرها في اجتماع نوفمبر الماضي حينما تم التخفيض بنسبة 0.5%، لتصل أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

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بقلم الحسينى حسن

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