البنك المركزي : المعاملات المالية التكنولوجية ارتفعت إلى 6.5 تريليون جنيه بنهاية 2021

كشف إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي عن أن قيمة المعاملات المالية التي تمت عبر القنوات التكنولوجية سجلت نحو 6.5 تريليون جنيه بنهاية 2021 مقارنة مع نحو 4 تريليونات بنهاية العام السابق عليه.

وأضاف خلال كلمته على هامش مؤتمر السنوي للمعهد المصرفي أن ماكينات الصراف الآلى وصلت إلى 20 ألف ماكينه حتى الأن مقارنة مع نحو 11 ألفا ماكينة بنهاية عام 2017.

وأشار إلى عدد البطاقات البنكية 56 مليون بطاقة مصرفية حتى الآن مقابل نحو 26 مليون بطاقة بنهاية 2017 مشيرًا إلى ان إطلاق منظومة الدفع الوطنيه ميزة أحد أبرز الأسباب التي ساهمت في تعزيز نمو البطاقات خلال الفترة المذكورة.

وذكر أن المحافظ المحمول الذكية سجلت نحو 27.7 مليون محفظة مقارنة مع 9 ملايين محفظة خلال نفس الفترة المذكورة

ولفت إلى أن البنك المركزي المصري وضع خطة إستراتيجية طموح في تطوير الخدمات المصرفية داخل القطاع المصرفي منذ عام 2016.