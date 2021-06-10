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البنك المركزي المصري يوقّع مع نظيره «الإماراتي» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الرقابة المصرفية

كما اتفقا على التعاون في تنفيذ مهامهما لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
الحسينى حسن 11:47 ص, الخميس, 10 يونيو 21 11:47 ص, الخميس, 10 يونيو 21

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وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ بهدف تعزيز الرقابة المشتركة بينهما. ووفقًا لبيانٍ صادر عن البنك المركزي المصري، تُحدد مذكرة التفاهم آليات تبادل المعلومات لتسهيل أداء مهامّهما الرقابية ودورهما في ضمان الاستقرار المالي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيحدد الطرفان آليات التعاون وتبادل المعلومات في مجال التراخيص، وهيكل ملكية المؤسسات المالية المرخصة، وترخيص عمليات الاستحواذ، والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة.

كما اتفقا البنكان على التشاور فيما بينهما قبل تصريح أي من الدولتين بإنشاء بنك محلي عبر الحدود في الدولة الأخرى، وبإبلاغ بعضهما بأي تغييرات مهمة في المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية في الدولتين.

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من جانب آخر تم الاتفاق على التعاون في تنفيذ مهامّهما لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قِبل المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لإشرافهما. ونصّت مذكرة التفاهم أيضًا على سرّيّة الطلبات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين.

البنك المركزي: مصر حريصة على تعزيز أواصر الشراكة مع الأشقاء العرب

وقال البنك المركزي المصري إن “مصر حريصة على تعزيز أواصر الشراكة مع الأشقاء العرب، بما ينعكس على مصالح شعوبها ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، والمذكرة التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من شأنها تحقيق التعاون المرجوّ بين البنكين المركزيين وتعزيز العلاقة القوية بين الدولتين”.

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خالد بالعمي: توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري سيعزز امتثالنا لأفضل الممارسات الدولية

وتعليقًا على التوقيع، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: ” إن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري سيعزز امتثالنا لأفضل الممارسات الدولية في الإشراف على العمليات المصرفية عبر الحدود. وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت المناسب، نظرًا إلى العلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات كلتا الدولتين”.

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بقلم الحسينى حسن

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