البنك المركزي المصري يحصل على «الأيزو» في مجال استمرارية الأعمال

حصل البنك المركزي المصري على شهادة الجودة ISO 22301:2019، في مجال استمرارية الأعمال من قبل شركة MSECB المانحة لشهادات الجودة والمالكة للعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة الجهود والإجراءات التي قام بها البنك لضمان استمرار جميع أنشطته وكل العمليات والخدمات المصرفية الجوهرية بالكفاءة والجودة المطلوبة خلال أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، بما يحقق الاستقرار المصرفي، ويعزز الثقة في الوفاء بالتزامات البنك المحلية والدولية.
وتعكس الشهادة حجم الإنجاز الذي قام به
وتعد شهادة الجودة ISO 22301 هي المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال في المؤسسات وفقًا لأحدث الأساليب والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن، بما يضمن تحديد
وتم منح الشهادة من قبل شركة MSECB المانحة لشهادات الجودة والمالكة للعلامة التجارية ISO في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك من خلال التعاون مع شركة أفق للحلول المتكاملة والتي تمتلك حقوق إجراء العديد من عمليات تدقيق شهادات معايير الجودة الإدارية في العديد من الصناعات ومجالات الأعمال المختلفة.