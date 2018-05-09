البنك المركزي المصري يحتفل بيوم الشمول المالي العالمي

سيد بدر:احتفلت مصر ممثلة في البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي المصري تحت مظلة مبادرة "عشان بكرة" للتثقيف المالي – التي أطلقها المعهد في 2012 - بفعاليات الأسبوع المالي العالمي واليوم العربي للشمول المالي بمشاركة عدد كبير من البنوك المصرية والمؤسسات ذات الصلة بكافة محافظات مصر.وفي هذا الس

سيد بدر:

احتفلت مصر ممثلة في البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي المصري تحت مظلة مبادرة “عشان بكرة” للتثقيف المالي – التي أطلقها المعهد في 2012 – بفعاليات الأسبوع المالي العالمي واليوم العربي للشمول المالي بمشاركة عدد كبير من البنوك المصرية والمؤسسات ذات الصلة بكافة محافظات مصر.

وفي هذا السياق، صرح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري بأن الاحتفالية تأتى في إطار التوجه القومي الحالي نحو الشمول المالي وزيادة الوعي بأهميته كوسيلة لتحسين المستوى الاقتصادي للفرد ومن ثم المجتمع ودفع عجلة التنمية ويتأتى ذلك من خلال تنوع الأنشطة والفئات المستهدفة من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة إلى جانب النشء والشباب.

هذا وقد تنوعت الأنشطة خلال الاحتفالية لتشمل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل (الفيسبوك واليوتيوب) وتطبيقات الهواتف الذكية كوسيلة لنشر المعرفة ورفع الوعي بأهمية التثقيف المالي وأهم المبادئ الخاصة به.

وأضاف نصير أن المعهد المصرفي المصري قام بإستخدام تطبيقات الهواتف الذكية لإضافة محتوى التثقيف المالى الذى يطوره المعهد المصرفى المصرى الأمر المتوقع أن ينتج عنه الوصول الى شريحة مستفيدين تصل الى 5 مليون مستفيد على مدار عام، الى جانب إطلاق حملة رقمية للتثقيف المالى على الفيسبوك واليوتيوب استهدفت 1,5 مليون مستفيد.

كما شهدت فترة الاحتفالات جلسات مكثفة لرفع الوعي بأهمية التثقيف المالي إلى جانب ورش العمل والمسابقات بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب بالإضافة إلى جلسات التثقيف المالي للمرأة ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وإدراكا من المعهد المصرفى بأهمية إطلاع الشباب على تاريخ مصر الإقتصادى والتعرف على طبيعة العمل بالبنوك، قام المعهد بتنظيم زيارات لطلبة الجامعات للبنوك ومتحف المال كأنشطة تثقيف مالى تفاعلية.

وسعيا للوصول الى أكبر عدد من المستفيدين، قام المعهد المصرفى المصرى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة كأحد شركاء النجاح لإطلاق مسابقة التثقيف المالى لمدة شهر كامل على شبكة الشباب والرياضة الإذاعية وتقديم الجوائز النقدية لعدد 60 فائز. ولقد استهدفت هذه الأنشطة في مجملها نحو مليون من النشء والشباب.

وفى إطار دعم المعهد المصرفي لريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار الاحتفالات، قام المعهد المصرفي بإطلاق “EBI Market” “سوق رواد الأعمال” حيث تم استضافة 10 من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة – تم ترشيحهم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – بمقر المعهد لمدة أسبوع لعرض منتجاتهم والجدير بالذكر أن المعهد يستقبل ما يقرب من 2000 متدرب أسبوعيا . كما شارك المعهد المصرفي في تنظيم المسابقة التي تمت فى إطار مؤتمر Seamless للتكنولوجيا المالية لاختيار أفضل المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية من خلال المسابقة حيث تقدم لها أكثر من 70 مشروع من مختلف الدول .

وفى ختام الإحتفال بفعاليات الأسبوع المالى العالمى واليوم العربى للشمول المالى، أكد ممثلى المعهد المصرفى المصرى حرصهم على تكثيف الشراكات والأنشطة المتعلقة بالتثقيف المالى مستقبلا سعيا نحو الإستدامة والنمو الاقتصادى.