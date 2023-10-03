البنك المركزي المصري ونظيره التركي يدرسان التبادل التجاري بالعملة المحلية الأسبوع المقبل

قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إنه تم الاتفاق من حيث المبدأ بين وزارتي التجارة التركية والمصرية على مسألة التبادل التجاري بالعملة المحلية، لكن آليات التطبيق سيبدأ البنكين المركزيين للبلدين في مناقشتها ودراستها اعتبارا من الاسبوع المقبل .

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن هناك مناقشات مبدئية لتكون شريحة مبدئية تتراوح بين 25 إلى 30% “من حجم التبادل التجاري للبلدين بالعملات المحلية ، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الخطوة هو تقليل حجم الطلب على الدولار لدى الجانبين.

وتابع أن كل دولة لها وضعها فيما يتعلق بتطبيق العملات المحلية في مسألة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يفضل تلك الآلية .

وأشار إلى أن مصر كانت تستخدم تلك الآليات منذ 40 عاما ، لافتا إلى أن المقايضة والتبادل بالعملة المحلية أنظمة لا تفضلها عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا واليابان.

جاءت تلك التصريحات على هامش المؤتمر الاستشاري للمستثمرين الأتراك العاملين بالسوق المحلية و الذي نظمته سفارة تركيا بالقاهرة مساء اليوم.