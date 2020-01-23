البنك المركزي المصري: انخفاض طفيف للدولار أمام الجنيه اليوم

أكد البنك المركزي المصري انخفاض متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بشكل طفيف اليوم بنحو قرش واحد ليسجل نحو 15.74 جنيه للشراء و 15.84 للبيع مقابل 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.

وكان الدولار قد صعد للمرة الأولى منذ أسبوعين أمس ليسجل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع مقابل 15.75 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع.

الدولار يخسر 26 قرشا خلال أسبوعين

وسجل آخر صعود للدولار أمام الجنيه الأربعاء قبل الماضى حيث سجل 16 جنيها للشراء و 16.10 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع فى اليوم السابق عليه قبل أن يخسر نحو 26 قرشا كاملة خلال الأسبوعين الماضيين.

وتوقعت وكالة بلومبرج العالمية فى تقرير سابق لها أن الجنيه المصري، الذى كان أحد أفضل العملات أداءً في العالم خلال عام 2019، سيستمر في الارتفاع مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية.

وأضافت أن ارتفاع الجنيه، الذي كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية العام الماضي، والتي سجلت عائدا جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية، بالإضافة إلى الإصلاحات الإقتصادية التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سعر الدولار فى بنوك الأهلى ومصر والقاهرة

وسجل سعر الدولار بأكبر بنكين حكوميين “الأهلى ومصر” نحو 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع بنهاية اليوم.

بينما سجل السعر في بنك القاهرة “ثالث أكبر مصرف حكومى فى مصر” خلال تعاملات اليوم 15.75 جنيه للشراء و 15.85 للبيع وهى نفس المستويات التى تم تسجيلها أول أمس.

سعر الدولار فى بنك قطر الوطنى

وفى بنك قطر الوطنى سجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، أما فى بنك التعمير والإسكان فسجل 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وتصدر مصرف أبو ظبى الإسلامى أعلى سعر وسجل نحو 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي

أما فى البنك التجارى الدولى “أكبر بنك خاص” فاستقر السعر حيث سجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع بنهاية اليوم.

وفي بنك الإسكندرية سجل 15.74 جنيه للشراء 15.84 جنيه للبيع.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات مؤخرًا، إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وسجل سعر الدولار تراجعًا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.