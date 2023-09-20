البنك المركزي القطري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي القطري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع عقده اليوم الأربعاء، وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد اتخذ قرارا مماثلا اليوم.

وقام مصرف قطر المركزي بتثبيت سعر فائدة الإيداع عند 5.75% وسعر الإقراض عند 6.25% وسعر إعادة الشراء عند 6%.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد قرر في اجتماع اليوم الأربعاء تثبيت أسعار الفائدة منهيا حملة بدأها سابقا لرفعها، ومانحا مزيدا من الوقت لقراءة البيانات بشكل أكبر وفهم مدى التأثير الذي مارسته جولات الرفع السابقة على الاقتصاد الأمريكي.

وأبقى الفيدرالي فائدة التمويلات الفيدرالية في نطاق يترواح من 5.25% إلى 5.5%، وهو ذات المستوى الذي بلغه البنك في يوليو، كما أنه آخر مرة تم فيها رفع الفائدة التي تصل بذلك إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما.