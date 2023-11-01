البنك المركزي القطري يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 5.75% للإيداع

قرر البنك المركزي القطري تثبيت أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء، بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في نهاية اجتماع السياسة النقدية المستمر ليومين.

قرار البنك المركزي القطري

حافظ مصرف قطر المركزي على أسعار الفائدة عند معدلاتها الراهنة عند مستويات 5.75% للإيداع، و6.25% للإقراض، و6% لإعادة الشراء، بعدما قيّم البنك المركزي لسياسات النقدية الحالية للدولة.

أبقت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم، بعدما حافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة عند أعلى معدلاتها منذ 22 عامًا للمرة الثانية على التوالي.

جاء ذلك بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلًا مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريبًا.