البنك المركزي: الـ20 جنيه الجديدة مصممة بعلامات بارزة لخدمة المكفوفين

أعلن
وصرح البنك المركزي، في بيان، بأن طرح العملة الجديدة يساعد على خفض تكلفة طباعة أوراق النقد، خاصة الفئات الأكثر تداولًا، ومنها فئة العشرة جنيهات البوليمرية التي سبق طرحها بالأسواق، كما أنه يتوافق مع أهداف برنامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال “رؤية مصر 2030”.
وتأتي عملة الـعشرين جنيهًا الجديدة بتصميم مبتكر، حيث تعبر عن
ويوجد على ظهر العملة تمثال الملكة كليوباترا ومجسم الهرم الأكبر مع العجلة الحربية والمحارب المصري القديم الذي يظهر قوة وعظمة الدولة المصرية القديمة، في تناغم يجمع بين أصالة الماضي ورقى الحاضر.