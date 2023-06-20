البنك المركزي: الـ20 جنيه الجديدة مصممة بعلامات بارزة لخدمة المكفوفين

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طرح فئة العشرين جنيه البلاستيكية بتصميمها الجديد، وهي تعتبر أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصرية باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية.

وصرح البنك المركزي، في بيان، بأن طرح العملة الجديدة يساعد على خفض تكلفة طباعة أوراق النقد، خاصة الفئات الأكثر تداولًا، ومنها فئة العشرة جنيهات البوليمرية التي سبق طرحها بالأسواق، كما أنه يتوافق مع أهداف برنامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال “رؤية مصر 2030”.

وتأتي عملة الـعشرين جنيهًا الجديدة بتصميم مبتكر، حيث تعبر عن

في التحول لبناء الجمهورية الجديدة مع الحفاظ على أسس الحضارة الفرعونية القديمة، والتراث الإسلامي للدولة، من خلال الطباعة البارزة الملمس على وجه العملة لمسجد محمد على.

ويوجد على ظهر العملة تمثال الملكة كليوباترا ومجسم الهرم الأكبر مع العجلة الحربية والمحارب المصري القديم الذي يظهر قوة وعظمة الدولة المصرية القديمة، في تناغم يجمع بين أصالة الماضي ورقى الحاضر.