البنك المركزي العماني يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

رفع البنك المركزي العماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية 75 نقطة أساس ليصل إلى 4.5 %، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وكالة الأنباء العمانية.

وقال البنك المركزي العماني في بيان: “قام البنك المركزي العماني بدءا من اليوم بزيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، وهي 75 نقطة أساس، ليصبح 4.50 %”.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن ذلك يأتي تماشيا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني،

ويجيء قرار المركزي العماني في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 3.75-4.0 % كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وتراجع الدولار في البداية على أثر تلميحات في بيان المجلس بزيادات أقل في المستقبل، لكنه عاد للصعود بعد أن قال رئيس البنك جيروم باول إن المعركة ضد التضخم ستتطلب زيادة تكاليف الاقتراض.