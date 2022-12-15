البنك المركزي العماني يرفع سعر الفائدة 50 نقطة

قرر البنك المركزي العماني، اليوم الخميس، رفع سعر فائدة إعادة الشراء “الريبو” 50 نقطة أساس، في أعقار رفع الإحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي-سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس أيضا.

وبعد قرار الفيدرالي الأمريكي، استجاب مصرف قطر المركزي، لزيادة الفيدرالي، وأكد علي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، تماشياً مع أحدث رفع قام به مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، معرباً أنه سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الودائع إلى 5% والإقراض إلى 5.5 % وإعادة الشراء إلى 5.25% اعتباراً من الغد.

وبعد قرار الفيدرالي بدقائق، ذكر مصرف البحرين المركزي، في بيان رسمي، إن سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع ارتفع إلى 5.25 % من 4.75 %، كما ارتفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 5 % 4.5%، كما ارتفع سعر الفائدة على الودائع لأجل 4 أسابيع إلى 6%، وصع معدل الإقراض إلى 6.5 %.

وأصدر البنك المركزي السعودي، بيان أعلن فيه رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5 %، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50 %.