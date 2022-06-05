البنك المركزي العراقي يتوقع تجاوز الاحتياطيات 90 مليار دولار

قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار حمد خلف، إن ارتفاع أسعار النفط سينعكس إيجابا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، البالغة حالياً أكثر من 70 مليار دولار.

وأضاف في مقابلة مع “العربية”، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ، أن بقاء أسعار النفط عند المستوى الحالي، فإن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد سترتفع لنحو 80 إلى 90 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وبشأن التضخم، قال نائب محافظ المركزي، إن معدل التضخم ظاهرة عالمية، وفي العراق ارتفع معدل التضخم بعد تغيير سعر الصرف الرسمي بنهاية 2020 وتداعيات أزمة كوفيد-19 وحرب روسيا وأوكرانيا وأزمة الغذاء، وكل ذلك أثر على العراق لأنه مستورد للمواد الغذائية بشكل رئيسي.

وأضاف أنه رغم تلك العوامل فإن معدل التضخم في العراق مستقر حالياً من 5 إلى 6% وهو معدل جيد مقارنة مع بعض الدول.

وأشار عمار حمد خلف، إلى البنك المركزي العراقي، يحاول السيطرة على معدل التضخم عبر تحقيق استقرار في سعر الصرف عبر التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي، ونفذ مبادرات كبيرة تجاوزت أكثر من 15 تريليون دينار عراقي ما يقارب 11 مليار دولار تمثل تمويلات بشروط ميسرة لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغير والمتوسط والكبيرة، وهو ما يدفع لاستقرار الأسعار ودعم المنتجين.