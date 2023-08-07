البنك المركزي الصيني يضخ 3 مليارات يوان في النظام المصرفي

سعى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إلى الحفاظ على مستوى معقول من السيولة النقدية في النظان المصرفي، عبر ضخ 3 مليارات يوان (حوالي 420.29 مليون دولار) في النظام المصرفي، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة نسبتها 1.9%.

وأوضح البنك المركزي في بيان أن هذه الآلية تستهدف الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل