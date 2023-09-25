البنك المركزي: الصادرات السلعية تسجل 21.5 مليار دولار خلال 6 أشهر بزيادة 3.9%

ارتفعت بمعدل 3.9% لتصل إلى نحو 21.5 مليار دولار، خلال النصف الأول الفترة من يوليو حتى ديسمبر من السنة المالية 2022-2023.

حصيلة الصادرات السلعية

وعزت النشرة الشهرية الإحصائية السبب إلى ارتفاع كل من الصادرات البترولية (40.1% من إجمالي الصادرات) بنحو 690.6 مليون دولار، لتصل إلى نحو 8.6 مليار دولار، والصادرات غير البترولية (59.9% من الإجمالي) بنحو 124.8 مليون دولار لتصل إلى نحو 12.9 مليار دولار.

وعلى مستوى التصنيف السلعي، ارتفعت الصادرات من معظم المجموعات السلعية، حيث ارتفعت من مجموعة القوقد والزيوت المعدنية ومنتجاتها بنحو 691.2 مليون دولار،

ومجموعة السلع نصف المصنعة بنحو 146.6 مليون دولار، ومجمموعة المواد الخام بنحو 61 مليون دولار، في حين انخفضت مجموعة السلع تامة الصنع بنحو 83.2 مليون دولار.