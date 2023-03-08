البنك المركزي: الصادرات السلعية تسجل 10 مليارات دولار الربع الأول من العام المالي 2022-2023

ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 12.6% لتسجل 10 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام المالي 2022- 2023.

ووفقا لبيانات البنك المركزي فقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بنحو 807.3 مليون دولار لتصل إلى 3.7 مليار دولار، والصادرات غير البترولية 305.6 مليون دولار لتصل إلى نحو 6.3 مليار دولار، وذلك حسب النشرة

التجارة الخارجية السلعية

الصادرة عن البنك المركزي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع حجم التجارة الخارجية السلعية خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من العام المالي 2022/ 2023 بنحو 253.5 مليون دولار، ليصل إلى نحو 29 مليار دولار، مقابل نحو 28.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.

وعلى مستوى التصنیف السلعي، فقد ارتفعت الصادرات من كافة المجموعات السلعیة؛ حیث ارتفعت من مجموعة الوقود والزیوت المعدنیة ومنتجاتھا بنحو 796.9 مليون دولار، ومجموعة السلع تامة الصنع بنحو 219.3 مليون دولار، ومجموع السلع نصف المصنعة بنحو 84.9 مليون دولار، ومجموعة المواد الخام بنحو 11.8 مليون دولار.

وجاءت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الأول كسوق للصادرات السلعية بما نسبته 34.2% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية، ثم الدول العربية في المركز الثاني بما نسبته 20% من الإجمالين وحلت الدول الآسيوية (غير العربية) في المركز الثالث بنسبة 14% من الإجمالي.