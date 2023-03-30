البنك المركزي: السيولة المحلية «M2» ترتفع إلى 7.82 تريليون جنيه بنهاية فبراير

ارتفع حجم السيولة المحلية “M2” إلى نحو 7.82 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 7.71 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

وأظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع المعروض النقدي M1 إلى 1.69 تريليون جنيه خلال فبراير مقابل 1.64 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

وارتفعت أشباه النقود لتسجل 6.127 تريليون جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل نحو 6.067 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023.

وتتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي M1 أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية، وأشباه النقود.

الودائع بالعملة المحلية

ارتفعت ودائع القطاع المصرفي بالعملة المحلية، بخلاف الحكومة، لتسجل 5.54 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بـ 5.47 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بحسب بيانات البنك المركزي، نحو 873.77 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 846.011 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.

سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى، فى اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.