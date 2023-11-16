البنك المركزي: السيولة المحلية «M2» ترتفع إلى 8.55 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

ارتفعت السيولة المحلية M2 إلى نحو 8.55 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 8.46 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، وذلك بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

وتتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي M1 أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية، وأشباه النقود.

وارتفع المعروض النقدي، بحسب تقرير « »، إلى 2.162 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 2.147 تريليون جنيه خلال أغسطس 2023.

وسجل النقد المتداول خارج خزانة الجهاز المصرفي نحو 1.007 تريليون جنيه خلال سبتمبر مقابل 997.590 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.