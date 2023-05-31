البنك المركزي: السيولة المحلية «M2» تتخطى 8 تريليونات جنيه بنهاية أبريل

ارتفعت السيولة المحلية، في البنوك العاملة بالسوق المصرية، إلى 8.06 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023 مقابل 7.965 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، بارتفاع بقيمة 104 مليارات جنيه، وفقا لتقرير صادر عن

ارتفاع السيولة المحلية في القطاع المصرفي

وتتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي M1 أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية، وأشباه النقود.

البنك المركزي المصري

وكشف البنك المركزي ارتفاع المعروض النقدي سجل 1.904 تريليون جنيه مقابل 1.845 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.



وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 926.677 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 859.578 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.



وأوضحت التقارير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 977.895 مليار جنيه مقابل 985.556 مليار جنيه بنهاية مارس ، فيما سجلت أشباه النقود 6.164 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 612.0779 تيرليون جنيه بنهاية مارس الماضي.