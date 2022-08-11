البنك المركزي: السيولة المحلية تسجل 6.42 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي

أعلن للبنك المركزي المصري، أن السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ارتفعت إلى 6.42 تريليون جنيه بنهاية إبريل الماضي، مقابل 6.28 تريليون في مارس.

كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 775.26 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 717.20 مليار في مارس الماضي.

كما سجلت الودائع الجارية بالعملة المحلية ارتفاعا إلى 703.22 مليار جينه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 752.25 مليار في مارس.

وبلغت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية 4.94 تريليون جنيه، مقابل 4.81 تريليون في فترتي المقارنة.

وسجل المعروض النقدي ، 1.48 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.47 تريليون بنهاية مارس الماضي.