«البنك المركزي»: السيولة المحلية ترتفع إلى 5.87 تريليون جنيه بنهاية يناير 2022

أعلن تقرير البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، زيادة السيولة المحلية بالقطاع المصرفي بقيمة 53.97 مليار جنيه، لتسجل 5.87 تريليون جنيه بنهاية يناير 2022، مقارنة مع 5.82 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.

وأضافت بيانات النشرة الإحصائية أن المعروض النقدي تراجع بنحو 1.7 مليار جنيه، مسجلاً 1.380 تريليون بنهاية يناير 2022؛ مقارنة بـنحو 1.82 تريليون بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشار البيان إلى أن أشباه النقود بلغت نحو 4.495 تريليون جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 4.440 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

فيما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بقمية 5.9 مليار جنيه ليسجل 707.8 مليار بنهاية يناير الماضي، مقابل 701.8 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق له.

بينما تراجعت الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7.6 مليار جنيه لتصل إلى 672.7 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقارنة مع 780.4 مليار بنهاية ديسمبر الماضي.