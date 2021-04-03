البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع 70.8 مليار جنيه في فبراير

قال البنك المركزي المصري، إن السيولة المحلية M2، ارتفعت بنحو 70.8 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، لتصل إلى 5.030 تريليون جنيه، مقابل 4.959 تريليون جنيه في يناير السابق عليه.

وأضاف في بيانات حديثة نشرها عبر موقعه الإلكتروني، أن المعروض النقدي M1، انخفض خلال شهر فبراير الماضي، بمقدار 5.077 مليار جنيه، ليصل إلى 1.146 تريليون جنيه، مقابل 1.151 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

والمعروض النقدي يتكون من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، والودائع الجارية بالعملة المحلية.

وذكر البنك المركزي، أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي، ارتفع 1.961 مليار جنيه، ليصل إلى 619.385 مليار جنيه في نهاية فبراير 2021، مقابل 617.424 مليار جنيه في نهاية يناير 2021.

وأوضح أن الودائع الجارية بالعملة المحلية، تراجعت خلال فبراير 2021، بمقدار 7.038 مليار جنيه، لتصل إلى 527.52 مليار جنيه، مقابل 534.55 مليار جنيه في نهاية يناير 2021.

أشباه النقود ترتفع بمقدار 75.9 مليار جنيه

وأشار إلى أن أشباه النقود صعدت بمقدار 75.915 مليار جنيه في فبراير الماضي، لتصل إلى 3.883 تريليون جنيه، مقابل 3.807 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

ويتكون بند أشباه النقود من الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية بالعملات الأجنبية، والودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية.

وصعدت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، بمقدار 76.769 مليار جنيه في فبراير الماضي، لتصل إلى 3.234 تريليون جنيه، مقابل 3.157 تريليون جنيه في يناير الماضي.

بينما تراجعت الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية، بنحو 854 مليون جنيه، لتصل إلى 649.03 مليار جنيه في فبراير 2021، مقابل 649.887 مليار جنيه في يناير 2021.

صافي الأصول المحلية يزيد 19.9 مليار جنيه في فبراير

وقال البنك المركزي المصري، إن صافي الأصول المحلية، ارتفع 19.917 مليار جنيه في فبراير، ليصل إلى مستوى 4.704 تريليون جنيه، مقابل 4.684 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

وذكر أن صافي الأصول الأجنبية وصل إلى مستوى 325.514 مليار جنيه في فبراير، من 274.593 مليار جنيه في يناير، بزيادة 50.921 مليار جنيه.

وأفاد البنك المركزي بأن الائتمان المحلي، تراجع بمقدار 21.465 مليار جنيه في فبراير ليصل إلى مستوى 5.056 تريليون جنيه، مقابل 5.078 تريليون جنيه في يناير السابق عليه.