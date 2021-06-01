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البنك المركزي : السيولة المحلية ترتفع 211 مليار جنيه خلال الربع الأول

لتصل إلى 5.1 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
فاطمه امام 7:33 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 7:33 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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ارتفعت السيولة المحلية بقيمة 211.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 5.1 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.9 تريليون بنهاية ديسمبر2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن السيولة المحلية ارتفعت بدعم زيادة المعروض النقدي من 1.14 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي 2020 إلى 1.18 تريليون بنهاية مارس 2021، بزيادة قدرها 45.9 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع أشباه النقود لتسجل 3.9 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 3.7 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 165.4 مليار جنيه.

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وجاء ارتفاع المعروض النقدي بدعم زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي من 611.20 مليار جنيه بنهاية 2020 إلى 626.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، بزيادة 15.6 مليار جنيه.

وصعدت الودائع الجارية بالعملة المحلية لتسجل 562.6 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 532.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2020، بزيادة 30.3 مليارات جنيه.

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بقلم فاطمه امام

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