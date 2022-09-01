البنك المركزي : السيولة المحلية ترتفع إلى 6.70 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي

أعلن التقرير، الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور عبر موقعة الإلكتروني، ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 6.708 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 5.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق علية ، بزيادة قدرها 885.9 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن المعروض النقدي سجل 1.575 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقارنة مع 1.380 تريليون في ديسمبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بلغ نحو 800.9 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 701.882 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 774.428 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 680.464 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، فيما سجلت أشباه النقود 5.133 تريليون جنيه.

وسجلت الودائع لأجل بالعملة المحلية 4.262 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 3.789 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

بينما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 871.071 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022 مقارنة 650.8 مليار جنيه بنهاية 2021.