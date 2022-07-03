البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع إلى 6.49 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي

أعلن تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ارتفعت بنحو 80 مليار جنيه لتصل إلى 6.496 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضى مقارنة مع 6.41 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق له.

وأضاف التقرير أن المعروض النقدي سجل 1.496 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي؛ مقابل 1.47 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2022.

وأوضح أن أشباه النقود سجلت نحو 4.999 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022، مقابل 4.93 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2022 السابق علية .

وسجلت الودائع لأجل بالعملة المحلية 4.152 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 4.11 تريليون آخر أبريل 2022.

وأظهر التقرير أن الودائع غير الجارية بالعملة المحلية تجاوزت 729 مليار جنيه بنهاية مايو 2022، مقارنة مع 732 مليار جنيه آخر أبريل الماضي.