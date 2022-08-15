البنك المركزي : السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 6.5 تريليون جنيه

ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 6.5 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022، مقابل 6.416 تريليون جنيه نهاية أبريل الماضي، لتنعكس تلك الزيادة في نمو أشباه النقود بنحو 901.9 مليار جنيه، والمعروض النقدي بمقدار 242 مليار جنيه.

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري إن المعروض النقدي سجل 1.497 تريليون جنيه نهاية مايو الماضي، مقابل 1.478 تريليون جنيه في أبريل.

كما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 767.40 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 775.26 مليار أبريل الماضي، ووصلت الودائع الجارية بالعملة المحلية ارتفاعا إلى 729.889 مليار بنهاية مايو، مقابل 703.22 مليار بنهاية أبريل الماضي.

وكما كشفت النشرة وصول الودائع غير الجارية بالعملة المحلية 4.156 تريليون في مايو، مقارنة مع 4.11 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.