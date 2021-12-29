البنك المركزي: السيولة المحلية ارتفعت 80 مليار جنيه في سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره الشهرية اليوم، أن السيولة المحلية M2، ارتفعت بنحو 80 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى 5.5 تريليون جنيه، مقابل 5.4 تريليون جنيه في أغسطس السابق له.

وكشف المركزي أن المعروض النقدي M1، ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضي، بمقدار 21.2 مليار جنيه، مسجلة 1.32 تريليون جنيه، مقابل 1.30 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

وقال المركزي إن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي، ارتفع بنحو 1.5 مليار جنيه في سبتمبر ليسجل 693.11 مليار جنيه مقابل 691.5 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2021.

وأضاف أن الودائع الجارية بالعملة المحلية صعدت طفيفًا خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى مستوى 636.527 مليار جنيه، مقابل 616.781 مليار.

وأفاد المركزي بأن أشباه النقود سجلت 4.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.1 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

ويتكون بند أشباه النقود من الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية بالعملات الأجنبية، والودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية.

وارتفعت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، ارتفعت إلى 3.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.38 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.