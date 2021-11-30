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البنك المركزي: السيولة المحلية ارتفعت 75 مليار جنيه نهاية أكتوبر إلى 5.65 تريليون جنيه

مقابل5.57 تريليون جنيه
فاطمة إمام 4:42 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 4:42 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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أعلن البنك المركزي المصري عن أن السيولة المحلية M2، ارتفعت بنحو 75 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، لتصل إلى 5.65 تريليون جنيه، مقابل 5.57 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له.

وكشف المركزي، في تقرير صدر عنه اليوم، أن المعروض النقدي M1، ارتفع، بمقدار 15.4 مليار جنيه، مسجلة 1.34 تريليون جنيه نهاية أكتوبر الماضي، مقابل1.33  تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

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وقال المركزي، إن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي، ارتفع بنحو  801 مليون جنيه في يونيو ليسجل 693.9 مليار جنيه نهاية أكتوبر 2021، مقابل 693.1 مليار جنيه في نهاية مايو السابق له.

وأضاف أن الودائع الجارية بالعملة المحلية صعدت طفيفًا خلال يونيو الماضي، لتصل إلى مستوى 652 مليار جنيه، مقابل 637.4 مليار، بزيادة قدرها 14 مليون جنيه

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وأفاد المركزي أن أشباه النقود، سجلت 4.3 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 4.2 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

ويتكون بند أشباه النقود من الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية بالعملات الأجنبية، والودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية.

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بقلم فاطمة إمام

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