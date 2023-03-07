البنك المركزي السويسري يتكبد أكبر خسارة سنوية في تاريخه

شهد البنك الوطني السويسري خسارة هي الأكبر من نوعها على الإطلاق في عام 2022، متأثرا في ذلك بالضغوط في الأسواق المالية.

وتكبد البنك المركزي السويسري خسائر إجمالية بلغت قيمتها 132.5 مليار فرنك سويسري (ما يعادل قيمته 141.57 مليار دولار) خلال عام 2022 بأكمله.

وتأتي هذه البيانات متماشية على نطاق واسع مع البيانات الأولية المعلنة في يناير، وبعد تسجيل البنك أرباحًا قدرها 26.3 مليار فرنك سويسري في عام 2021.

وجاءت الخسارة مدفوعة بشكل أساسي من مراكز البنك في العملات الأجنبية التي تراجعت قيمتها في الوقت الذي ارتفع فيه الفرنك، وسجل المصرف المركزي بسببها وحدها خسائر بقيمة 131.5 مليار فرنك سويسري.

وتعكس هذه الخسائر الضغوط التي شهدتها الأسواق المالية على مدار العام الماضي، وتعني أن البنك الوطني السويسري لن يقدم مدفوعات أرباح للحكومة السويسرية والإدارات المحلية.