البنك المركزي : السلع الغذائية والخدمات سبب زيادة التضخم الشهري خلال فبراير

سيد بدرأرجع البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات التضخم الأساسي الشهري، خلال فبراير الماضي، إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والتي أسهمت بنسبة 0.61% في المعدل الشهري، بجانب ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، بينما حد انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية من الارتفاع حيث أسهمت بنسبة

سيد بدر





أرجع البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات التضخم الأساسي الشهري، خلال فبراير الماضي، إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والتي أسهمت بنسبة 0.61% في المعدل الشهري، بجانب ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، بينما حد انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية من الارتفاع حيث أسهمت بنسبة سالبة 0.23% في المعدل الشهري .

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام خلال فبراير 0.3% بعد أن سجل معدلًا سالبًا في ديسمبر 2017 ويناير 2018، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.4% خلال فبراير .

وأوضح “المركزي” في التحليل السنوي للتضخم أن تراجع التضخم العام والأساسي ليسجل 14.4% و11.9% على التوالي خلال فبراير الماضي، يعود إلى تقييد الأوضاع النقدية، بجانب تأثير فترة الأساس من العام الماضي، مشيرًا إلى أن معدل التضخم العام والأساسي سجلت أدنى مستوى لها منذ أكتوبر وأبريل 2016 على الترتيب.

وتابع: “أسھم ارتفاع أسعار السلع الغذائیة الأساسیة، وخاصة أسعار الدواجن والأرز في ارتفاع الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین في فبرایر 2018، في حین أن الانخفاض الموسمي في أسعار الملابس حدَّ جزئیًّا من تلك الزیادة. وتجدر الإشارة إلى أن الزیادة في أسعار الدواجن جاءت بعد انخفاضات متتالیة على مدار الأشھر الثمانية السابقة. وفي الوقت نفسه ظلت أسعار اللحوم الحمراء مستقرة إلى حد كبیر منذ سبتمبر 2017”.