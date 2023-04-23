البنك المركزي الزيمبابوي يطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب

يستعد بنك الاحتياطي الزيمبايوي –البنك المركزي- لطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب تمهيدًا لاستعمالها عملة قانونية في إطار التدابير الرامية لإعادة الاستقرار للعملة المحلية، حسبما أوردت صحيفة “ذا صنداي ميل” الزيمبابوية.

ويمثل طرح العملة الرقمية المدعومة بالذهب من قبل البنك المركزي الزيمبابوية الخطوات الأولى من قبل الأخير نحو استخدام احتياطيات الذهب المحلية لإحداث استقرار في الدولار الزيمبابوي.

وبموجب تلك الإجراءت، سيكون بمقدور الأشخاص الذين لديهم كميات قليلة من العملة المحلية مبادلتها بالعملة الرقمية الجديدة من أجل تحزين القيمة والتحوط ضد التقلبات في أسعار الصرف.

وقال جون مانجودايا محافظ البنك المركزي الزيمبابوي في تصريحات حصرية إدلى بها لـ “”ذا صنداي ميل” إنه من المتوقع أن يبدأ سعر الصرف الأجنبي في السوق الموازية في الاستقرار عندما يبدأ مزارعو التبغ في الحصول على جزء من المدفوعات المستحقة لهم بالدولار الأمريكي هذا الأسبوع.

وأوضح مانجودايا أن التقلبات في أسعار الصرف نتجت في الأساس من توقعات زيادة معروض العملة الأجنبية في السوق عندما افتتح موسم تسويق التبغ في مارس الماضي.

كانت زيمبابوي قد تخلت عن عملتها في 2009، واستبدلتها بالدولار الأمريكي بشكل أساسي بعد أزمة تضخم مفرط جعلت الأوراق النقدية المحلية عديمة القيمة. وأعيد إصدار دولار زيمبابوي عام 2019 في محاولةٍ لإنعاش الاقتصاد الراكد، لكن الحكومة قررت في يونيو اعتماد الدولار الأمريكي كعملة رسمية في التعاملات لمحاولة ترويض الزيادات المتفاقمة في الأسعار.

وبدأ عدد من البنوك المركزية حول العالم في تطوير عملاتها الرقمية في مسعى منها لتطوير الشمول المالي وإنهاء المصاريف المتعلقة بالمدفوعات.