البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسية إلى 8.5%

رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية بواقع نقطة واحدة إلى 8.5%، في سابقة منذ فبراير 2022، في إطار مساعيه الرامية للسيطرة على ضعف عملة الروبل الذي يثير مخاوف من تسارع التضخم في روسيا.

وقال المركزي الروسي في بيان “تزيد اتجاهات الطلب الداخلي وتراجع قيمة الروبل منذ بداية العام 2023 بشكل كبير من مخاطر التضخم”.

رغم ذلك، يحافظ البنك المركزي الروسي على هدفه بإعادة التضخم إلى 4% في العام 2024 فيما كان التضخم يجب أن يتراوح بين 5% و6,5% في نهاية العام 2023 وفق توقعاته.

يتماشى رفع سعر الفائدة الرئيسية مع توقعات المحللين الذين كانوا يراهنون منذ عدة أيام على زيادة تتراوح بين 0,25 نقطة ونقطة واحدة مئوية.

في أعقاب العقوبات الدولية الأولى التي فُرضت على موسكو ، رفع البنك المركزي الروسي معدّل الفائدة إلى 20%، قبل أن يشرع في العديد من التخفيضات في ظلّ مرونة الاقتصاد الروسي.

لكن في الأسابيع الأخيرة، دفع تراجع قيمة الروبل البنك المركزي الروسي إلى التحرّك لتجنب ارتفاع التضخم كما حدث العام الماضي حين وصل ارتفاع الأسعار إلى 17,8% في أبريل.