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البنك المركزي الروسي يتخذ قرارا مهما بشأن التداول في بورصة موسكو

أوضح البنك المركزي أنه سيصدر قرارا في وقت لاحق بشأن التعاملات في الفترة من 21 إلى 25 الشهر الجاري
محمد عبد السند 2:08 م, الأحد, 13 مارس 22 2:08 م, الأحد, 13 مارس 22

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أقدم البنك الروسي المركزي على تمديد وقف عمليات تداول الأسهم في بورصة موسكو حتى 18 من مارس الجاري وذلك اعتبارًا من غد الإثنين الموافق 14 مارس، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأوضح البنك المركزي أنه سيصدر قرارا في وقت لاحق بشأن التعاملات في الفترة من 21 إلى 25 الشهر الجاري.

وتم إغلاق تداول الأسهم في بورصة موسكو منذ 25 من فبراير الماضي، وهي أحد أطول عمليات الإغلاق على الإطلاق لسوق بحجم روسيا.

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وجاء إغلاق سوق الأوراق المالية في موسكو عقب قرار روسيا بغزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

بنك التسويات الدولية يعلق عضوية “المركزي الروسي”

وعُلقت عضوية البنك المركزي الروسي في مصرف التسويات الدولية، على ما أعلنت الناطقة باسم المصرف.

ويعتبر مصرف التسويات الدولية المصرف المركزي للبنوك المركزية الوطنية.

وعلق بنك التسويات الدولية إمكان وصول بنك روسيا “إلى كل خدمات مصرف التسويات الدولية” على ما أوضحت الناطقة باسمه لوكالة فرانس برس.

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وأشارت الناطقة باسم مصرف التسويات إلى أنه يحترم بذلك العقوبات الدولية.

جميع التحويلات من الخارج سيتم دفعها بالروبل

وقال البنك المركزي الروسي، إن جميع التحويلات من الخارج سيتم دفعها بالروبل ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه أصدر مذكرات توقيف في حق ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال النزاع العسكري العام 2008 بين روسيا وجورجيا حول أوسيتيا الجنوبية.

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وقال بيان صادر عن خان إن المتهمين المطلوب اعتقالهم هم ميخائيل مايراموفيتش ميندزايف، وزير الشؤون الداخلية حينذاك في المنطقة الانفصالية الموالية لموسكو، وغاملت غوتشمازوف، رئيس مركز الاحتجاز في الوزارة، وديفيد جورجييفيتش ساناكوييف، الذي كان يتولى منصب “وسيط الجمهورية” في المنطقة.

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بقلم محمد عبد السند

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