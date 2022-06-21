البنك المركزي الروسي يؤكد ضرورة فك ارتباط سعر صرف الروبل بالدولار واليورو

أكد نائب رئيس البنك المركزي الروسي أليكسي زابوتكين ضرورة فك ارتباط سعر صرف الروبل الروسي بالدولار واليورو، نظرا للتضخم غير المسبوق الذي يعانيانه.

وقال زابوتكين – في جلسة استماع بمجلس الدوما، حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية: “علينا إدراك أن أي أفكار تتعلق باستهداف سعر الصرف ستؤدي حتما في حال تنفيذها إلى انخفاض فعالية السياسة الاقتصادية المتبعة في البلاد وفقدانها استقلاليتها”.

وأشار زابوتكين إلى أن الانتقال إلى استهداف سعر الصرف سيعني التخلي عن السياسة النقدية المستقلة في روسيا لصالح الدولة التي يرتبط سعر صرف الروبل بعملتها، أي الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

ودعا زابوتكين إلى عدم ربط سعر صرف الروبل بالعملات الاحتياطية، مثل الدولار واليورو، لأن التضخم في أوروبا والولايات المتحدة مرتفع حيث يبلغ 8-10% وليس كما كان خلال العقود الأربعة الأخيرة، مؤكدا أن الروبل ثابت نسبيا، وربطه بالدولار واليورو سيعني انتقال تضخمهما إلى روسيا.

وكان السعر الحقيقي الحالي للروبل الروسي قد زاد بأكثر من 40 % عن مستواه في الخمس سنوات الماضية، مما يمثل تحديا خطيرا للمنتجين المحليين الذين سيفقدون قدرتهم على المنافسة بعد استعادة قنوات الاستيراد.

وفي تعاملات جلسة أمس الإثني 20 يونيو 2022، وسع الروبل الروسي مكاسبه في بورصة موسكو، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2015، أمام الدولار.

واستقر الروبل الروسي، أمس الإثنين، بالقرب من أعلى مستوياته في عدة سنوات، بدعم من ضوابط رأس المال، وقد يستمر في الارتفاع في وقت لاحق هذا الشهر بسبب مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر.

وقفزت العملة الروسية بنسبة 1.7% إلى 55.44 مقابل الدولار، مما رفع تقدمها هذا العام إلى 35%، إذ وصلت إلى أعلى مستوى في 7 سنوات وتحديداً منذ يوليو 2015.

وباتت العملة الروسية الأفضل أداءً في العالم هذا العام، مدفوعة بعائدات روسيا المرتفعة من صادرات السلع والانخفاض الحاد في الواردات، إلى جانب فرض حظر على سحب المدخرات من العملات الأجنبية، وفقاً لما ذكرته “رويترز”.