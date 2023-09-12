البنك المركزي الروسي: فائض ميزان المعاملات الجارية يهبط 86% في أغسطس

تراجع فائض ميزان المعاملات الجارية الروسي إلى 25.6 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس، بانخفاض 86.1% على أساس سنوي، لكن بارتفاع طفيف عن الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي، حسبما ذكر البنك المركزي الروسي، ونشرته وكالة رويترز.

وسجل فائض ميزان المعاملات الجارية مستوى قياسيا مرتفعا في 2022 مدعوما بانخفاض الواردات وقوة صادرات النفط والغاز، التي أبقت الأموال الأجنبية تتدفق على الرغم من الجهود الغربية لعزل الاقتصاد الروسي بسبب الصراع في أوكرانيا.

لكن عوائد النفط والغاز التي تمثل شريان الحياة للاقتصاد الروسي انخفضت 38.2% على أساس سنوي في الأشهر الـ8 الأولى، وهو ما أرجعته وزارة المالية إلى تراجع أسعار خام الأورال وانخفاض أحجام صادرات الغاز الطبيعي.

وميزان المعاملات الجارية يقيس الفرق بين الأموال الواردة للدولة من التجارة والاستثمار والتحويلات والأموال الخارجة منها. وسجل هذا الميزان فائضا 184.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022.

وأدى انخفاض الصادرات والانتعاش المطرد في الواردات إلى انخفاض قيمة الروبل هذا العام. وتراجعت العملة الروسية إلى أكثر من 100 مقابل الدولار في أغسطس لتدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إلى 12%.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم رفعا جديدا لأسعار الفائدة يوم الجمعة.