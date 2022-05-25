البنك المركزي : الديون طويلة الأجل تمثل 91.2% من إجمالي الدين الخارجي لمصر

كشف البنك المركزي المصري أن ديون مصر الخارجية وصلت إلى 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مسجلة زيادة قدرها 7.7 مليار دولار، مقارنة بنهاية يونيو 2021. وأعلن “المركزي”، خلال تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أن الديون طويلة الأجل تعادل نحو 91.2% من إجمالي الدين الخارجي لتصل إلى 132.7 مليار دولار.

وسجل حجم الديون قصير الأجل 12.8 مليار دولار لتمثل 8.8% من إجمالي الدين الخارجي المستحَق حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وصعدت قيمة الودائع الخليجية إلى 14.97 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، توزعت بين 5.67 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة، و5.3 مليار دولار للسعودية، و4 مليارات دولار للكويت.

وبحسب المركزي، تمتلك الدول الثلاث ودائع بقيمة تقترب من 15 مليار دولار، تبعًا للأرصدة القائمة فى يناير 2022.

وتمتلك دولة الكويت وديعتين لدى البنك المركزى المصري بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار.

وذكر المركزي أن الوديعة الأولى بقيمة 2 مليار تستحق فى شهر سبتمبر 2022، والثانية بنفس القيمة أيضًا وحلّ موعد استحقاقها فى أبريل الماضي.

وفيما يخص ودائع المملكة العربية السعودية لدى “المركزي”، أشار التقرير إلى وجود وديعة واحدة سعودية بقيمة 5.300 مليار دولار، وسيكون موعد استحقاقها فى أكتوبر 2026.

وبالنسبة لدولة الإمارات فلديها 5 ودائع بإجمالي 5.676 مليار دولار.

تبلغ قيمة الوديعة الأولى مليار دولار وتستحق السداد فى شهر يوليو 2026، والثانية بقيمة مليار دولار أيضًا ومستحَقة فى يوليو 2023.

أما الوديعة الثالثة فتبلغ قيمتها 2 مليار دولار تُسدَّد على ثلاث شرائح حلَّ موعد استحقاق الشريحة الأولى منها فى أبريل الماضي، وهناك شريحة ثانية مستحَقة فى أبريل 2023، وأخرى فى أبريل 2024.

وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار مستحَقة على ثلاثة أقساط فى شهر مايو من الأعوام 2024 و2025 و2026، فيما تسجل قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 676.5 مليون دولار) ومستحَقة فى أغسطس 2022.