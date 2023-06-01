البنك المركزي: الدين الخارجي لمصر يسجل 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022

بلغ رصيد

رصيد الدين الخارجي لمصر

نحو 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع نحو 7.2 مليار دولار بمعدل 4.6% مقارنة بنهاية يونيو 2022.

وفي النشرة الشهرية للبنك المركزي أوضح أن الارتفاع جاء مدفوعا بزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.2 مليار دولار، بينما لم يؤثر انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار على انخفاض رصيد الدين سوى بنحو 34.6 مليون دولار.

البنك المركزي

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، فقد بلغت نحو 11.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022-2023( والأقساط المسددة نحو 9.1 مليار دولار، والفوائد الدفوعة نحو 2.8 مليار دولار.

ووفقا للتقرير سجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 35.5% بنهاية ديسمبر 2022، وهي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.