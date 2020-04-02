البنك المركزي: الدولار يواصل الاستقرار عند مستوى 15.69 جنيه

واصل متوسط سعر الدولار الاستقرار أمام الجنيه عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم وفقا للبنك المركزي ليواصل الثبات عند هذا المستوى لليوم الثاني عشر على التوالي.

وكان آخِر ارتفاع للعملة الخضراء أمام العملة المحلية، الأحد قبل الماضى.

أعلى سعر ببنك الكويت الوطنى

انخفاض سعر الدولار

وعلى مستوى أعلى سعر بالبنوك فسجل بنك الكويت الوطنى سجل 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع وهو الأعلى بنهاية تعاملات اليوم.

وتوقع طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات تلفزيونية مع الإعلامى أحمد موسى، انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة.

فى حين سجل السعر فى مصرف أبو ظبى جنيه 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

بينما بلغ 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع بعدة بنوك هى “الأهلى ومصر والزراعى”، وهو أقل سعر للشراء، اليوم.

وتراجعت الودائع الدولارية في البنوك، للشهر الثامن على التوالي، مسجلة 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 40.5 مليار دولار في يناير، بانخفاض قدره 300 مليون دولار تقريبًا وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.

الدولار عند مستوى 15.70 جنيه “كريدي والعربي الأفريقي”

وسجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع فى بنوك “كريدى أجريكول، والعربى الأفريقى، وبلوم، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعوده، والأهلى المتحد، والتنمية الصناعية والتجارى الدولى، والإمارات دبى المصرف العربى الدولى، والتعمير والإسكان، وHSBC، وقطر الوطنى”.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قد كشف مساء الأحد الماضى، أن الأجانب نفذوا تخارجات بقيمة 500 مليون دولار ما يعادل 7 مليارات جنيه من البورصة المصرية خلال الفترة الماضية بعد ظهور “كورونا”.



وزادت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بصورة كبيثرة سواء الإصابات أو الوفيات نتيجة تفشى الفيروس القاتل.

ووصلت أعداد الإصابات حتى الآن 902.563 إصابة حول العالم، فيما توفى 45.301 شخص، وفى المقابل تعافى من المرض القاتل 190.639 حالة حتى الأن.