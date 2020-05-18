البنك المركزي: الدولار يصعد 3 قروش أمام الجنيه

صعد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنوك المصرية بنحو 3 قروش؛ حيث سجل بنهاية تعاملات اليوم 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع أمس وفقًا للبنك المركزى المصرى.

وكان الدولار قد استقر عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع قرابة الشهرين.

وترصد “المال” أسعار الدولار بالبنوك بنهاية تعاملات اليوم.

أعلى سعر للدولار

سجل الدولار أعلى سعر للدولار اليوم فى نحو 19 بنكاً؛ حيث بلغ 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه فى بنوك: “العربى الافريقى، البركة، بلوم، الأهلى الكويتى، والمصرى الخليجى، ومصر إيران، وقناة السويس والمصرف المتحد”.

كما سجل السعر ذاته فى بنوك “عوده والمشرق والاستثمار العربى والعقارى والتنمية الصناعية والتجارى الدولى والامارات دبى وابو ظبى الاول والمصرف العربى الدولى والتعمير والاسكان وقطر الوطنى”.

بينما سجل فى بنك الاسكندرية 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع .

وفى البنوك الحكومية “الاهلى ومصر ” سجل 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع ، كما سجل السعر ذاته “فى كريدى اجريكول ومصرف ابو ظبى الاسلامى والكويت الوطنى والمصرى لتنمية الصادرات”.

وكشف البنك المركزي مؤخرًا تراجع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي، ليسجل نحو 37.04 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل نحو 40.11 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، بتراجعٍ قدره 3.1 مليار دولار تقريبًا.

أقل سعر للدولار

وسجل الدولار أقل سعر اليوم فى “الأهلى المتحد وhsbc”؛ حيث بلغ السعر لديهما 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن، قبل أسابيع، قيامه، خلال مارس الماضى، باستخدام نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطى الأجنبى.

يُشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2019، بلغت 1.3 مليار دولار، بمعدل سنوي 5.0%، حيث سجلت التحويلات نحو 26.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال 2018.