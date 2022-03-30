أكد مسئول بالبنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، أن البنك أبقى على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 6.25%.

يذكر -كما ورد بموقع العربية- أن تونس تواجه أزمة تلوح في الأفق في ماليتها العامة، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ.

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، أمس الثلاثاء، إن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور البلاد وجد جدية لدى الحكومة لتنفيذ إصلاحات قابلة للتطبيق رغم “الإكراهات الاجتماعية”، وأن مفاوضات رسمية ستنطلق قريبًا بعد سلسلة لقاءات تمهيدية.

كما تسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية للحصول على برنامج قرض من الصندوق في حدود 4 مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف لخفض الإنفاق، وتتضمن تجميد الأجور والتوظيف في القطاع العام لخمس سنوات وخفض الدعم.

لكن اتحاد الشغل الذي يتمتع بتأثير قوي عبر عن رفضه للإصلاحات المقترحة، وقال إن من المستحيل أن يوافق عليها وهو ما يهدد الوصول لاتفاق تقول الحكومة إنه ضروري وحيوي لإنقاذ ماليتها من الانهيار.